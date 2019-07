Monterosso, volontari puliscono la strada provinciale 47

Fin dalle prime ore dell’alba di ieri, numerosi volontari guidati del gruppo “ s’amu jamu… amu jamu”, insieme al loro presidente Giacomo Puzzello e armati di decespugliatore e falci hanno ripulito tutta la strada provinciale 47.

Quattordici i km di strada ripuliti in appena 5 ore che permetteranno a tutti coloro che percorrono l’arteria provinciale di viaggiare in tutta sicurezza e tranquillità.

Stanco ma soddisfatto il presidente Puzzello che ha voluto ringraziare i tanti volontari che da quattro anni lo seguono in quella che all’inizio era stata bollata come una follia ma che si è rivelata in seguito una sana attività di aggregazione che fonde l’utile con il dilettevole.

La giornata, dopo il tradizionale videomessaggio di gruppo alla tabella recante l’indicazione per Monterosso Calabro sulla ex Ss 110 si è conclusa con un momento di convivialità nel rione “Macuni” dove lo chef stellato Gianni Mancuso ha cucinato per tutti i volontari.

L’appuntamento è stato fissato per l’anno prossimo sempre per la domenica che precede la festa di Maria Santissima del Soccorso.