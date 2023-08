Monterosso, successo per l’avvio dell’evento artistico “Il Borgo in Mostra”

Un’estate all’insegna dell’Arte, quella proposta dalla Pro Loco di Monterosso Calabro con la Mostra artistica “Il Borgo in Mostra”, allestita presso il Palazzo municipale del piccolo Centro delle Preserre vibonesi, noto per la presenza del Polo Museale e per i riconoscimenti Internazionali ricevuti in ambito turistico e culturale.

L’evento si svolge nell’ambito de “I Cenacoli Monterossini 2023”, il fortunato format culturale voluto dall’Associazione per promuovere le risorse turistico-culturali del territorio e che gode del patrocinio e della collaborazione dell’Amministrazione comunale di Monterosso Calabro e dell’EPLI Ente Pro Loco Italiane.

L’organizzazione tecnica e artistica è stata affidata allo scultore Antonio Salvatore Maio, che è riuscito a coinvolgere i più importanti artisti calabresi. Hanno infatti aderito Amalia Alia, Lilla Calello, Alfredo Campagna, Mariella Capomolla, Rossana Carnevale, Vera Console, Antonello Cordova, Carlo Denino, Rocco Elia, Antonello Fanello, Antonella Fortuna, Celeste Fortuna, Tonino Gaudioso, Beniamino Giannini, Maria Pia Iannazzo, Antonio La Gamba, Enzo Liguori, Antonio Salvatore Maio, Tania Marino, Annamaria Massa, Susanna Montesano, Francesco Naccari, Marianna Nadile, Domenico Papalia, Wilma Pipicelli, Giovanni Pizzonia, Massimo Polia, Raffaella Polifroni, Amalia Politi, Pasquale Puzzello, Caterina Rizzo, Daniele Rizzuti, Mariella Sbriglio, Danila Sibbio, Grazia Varone.

Oltre settanta le Opere esposte. Alla Sezione Arte Contemporanea sono state aggiunte le due Sezioni dell’Arte Orafa, con le Opere di Pietro Topia, e dell’Arte presepiale, con le Opere di Antonello Ceravolo, Aldo e Paola Farina. La cerimonia di inaugurazione, coordinata dal professor Salvatore Andreacchio, si è svolta sabato scorso, presso i Saloni di Rappresentanza del nuovo Palazzo municipale e ha visto la partecipazione di un folto pubblico e di tanti artisti provenienti da tutta la regione.

A fare gli onori di casa il sindaco della cittadina, Antonio Giacomo Lampasi, che ha voluto ringraziare la Pro Loco per questo nuovo e forte impulso culturale posto in essere nel percorso di crescita della comunità monterossina, rimarcando, altresì, l’impegno dell’Amministrazione comunale per la promozione culturale e per il supporto dato alle Associazioni, al fine di consentire alle stesse di poter espletare al meglio le precipue attività istituzionali, anche attraverso la disponibilità di adeguate locations, come quella ove è stata allestita la mostra.

A portare il saluto della Pro Loco è stato il presidente onorario del sodalizio, Antonio Parisi, che ha riportato la manifestazione nell’alveo degli eventi programmati per celebrare i 45 anni di attività dell’Associazione.

Richiamando, poi, la forte tradizione artistica di Monterosso, ben testimoniata dalla Biennale d’Arte e dalla presenza di valenti Artisti monterossini, ha inteso esaltare le forti emozioni suscitate da una Sala Consiliare così prorompente di variegate espressioni artistiche.

Molto gradito l’intervento del giornalista Rino Rosario Logiacco, che si è profuso in una dotta riflessione sul valore dell’Arte, non mancando di esaltare il ruolo primario svolto dalla comunità monterossina sullo scenario culturale regionale.

La Mostra rimarrà aperta dal 12 al 18 agosto, dalle ore 19 alle ore 24. Nell’occasione, potrà essere visitato anche il Presepe artistico permanente realizzato da Antonio Pipicelli negli anni ’80 e recentemente restaurato dagli artisti Wilma Pipicelli e Giuseppe Chimirri.