Monterosso, successo per la settima edizione del Bec ciclistico della Madonna del Rosario

Si è svolto a Monterosso Calabro, come negli ultimi sette anni il Bec (Brevetto escursione ciclistica) della Madonna del Rosario. La manifestazione ciclista, organizzata dall’Asd “I Normanni” con l’aiuto della Confraternita del Rosario, è stata patrocinata dall’Amministrazione comunale di Monterosso Calabro.

L’evento arriva da molto lontano: era un’antica tradizione per Monterosso Calabro, difatti la prima edizione di questa gara ciclistica si è svolta nel 1948 per volere di Papa Pio XII, quando il 13 ottobre di quell’anno il Pontefice fece partire da Roma una fiaccola che, trasportata a staffetta da tutti i ciclisti che avevano partecipato al Giro d’Italia, giunse alla Madonna del Ghisallo, protettrice dei ciclisti, depositata dagli ultimi due tedofori: Fausto Coppi e Gino Bartali. Quella fiammella è ancora accesa all’interno della chiesetta.

L’Asd “I Normanni” e il suo presidente Antonello Ceravolo, di Monterosso Calabro, organizzano questa iniziativa soprattutto per trascorrere una giornata di sport e di amicizia insieme a tanti ciclisti che giungono da tutta la Calabria, ma anche per valorizzare il territorio, immerso in una natura stupenda, circondato da colline di uliveti, con alle spalle una magnifica montagna di faggi secolari, e davanti il Lago Angitola. La manifestazione consente di far conoscere le bellezze dei borghi attraversati a partire da Monterosso Calabro e passando per Maierato, Sant’Onofrio, Filogaso, San Nicola da Crissa, Capistrano e Polia.

La manifestazione ha visto la partecipazione di circa 90 corridori (19 le società presenti, provenienti da tutte le province della Calabria e molti altri ciclisti che hanno partecipato a titolo personale).

Presente anche il presidente regionale della Uisp, Diego Quattrone, che ha partecipato in bici alla manifestazione.

Sono stati premiati tutti i ciclisti con l’attestato di partecipazione e il pacco gara, inoltre sono stati assegnati le targhe premio:

al ciclista più giovane Giuseppe Cianflone,

al ciclista meno giovane Francesco Lamanna,

al ciclista che proviene da più lontano Ottavio Sausa (Bientot Francia),

alla squadra più numerosa Laureanese Team Bike.

Un premio speciale è stato previsto per la partecipazione femminile (tre ragazze partecipanti Nadia Longo, Concetta Tunnis e Mariangela Barbuto.

Premiato infine il ciclista più longevo di Monterosso Calabro: Giuseppe Farina, nato il 22 novembre 1933.