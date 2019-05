Monterosso, successo per il festival “L’arte del corto”

Grande successo, sabato sera, per il festival “L’arte del corto…”, svoltosi presso il Teatro comunale di Monterosso Calabro ed organizzato dall’Amministrazione comunale.

La giuria (quest’anno composta da professionisti del cinema, da giornalisti e da operatori della comunicazione) ha decretato vincitore il cortometraggio “MoodSwing” di Alessandro Capomolla, girato proprio a Monterosso Calabro; consensi anche per gli altri due film in gara, cioè “Maierato”, per la regia di Davide Manganaro (ambientato a Maierato) e “La bambina e il brigante” di Antonio Grande, ambientato a Pizzoni. Il festival ha visto la partecipazione di grandi nomi del mondo cinematografico calabrese, nonché di molti esponenti politici del vibonese. L’evento, già proposto quest’anno in una versione ampliata, è stato molto apprezzato, tanto da trovare nuove collaborazioni, quali quella del Parco delle Serre e di diversi comuni che intendono offrire l’ambientazione per i cortometraggi da presentare il prossimo anno. L’ambizione del festival è quella di raggiungere livelli internazionali: già quest’anno vi è stato un assaggio di internazionalità, con la proiezione, fuori concorso, del film “Breeder” (DNA Strands Production-Patrick Vella) per il quale è stata premiata, sempre nel corso del festival, la direttrice di produzione italiana Caterina Callipo. Molto soddisfatto il sindaco Antonio Lampasi, ideatore e promotore dell’evento: “attraverso il cinema i nostri luoghi vengono sponsorizzati nel mondo intero: la promozione del territorio è proprio l’obiettivo del festival, che cresce ogni anno di più, trovando di volta in volta entusiasmo e coinvolgimenti sempre maggiori”. Entusiasta la ricca platea, che ha dimostrato di apprezzare l’iniziativa complimentandosi con il sindaco e con l’intera Amministrazione comunale per il lungimirante e riuscito evento.