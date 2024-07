Monterosso, si rinnova la tradizione del passaggio dei voti per la Festa di Maria Santissima del Soccorso

La prima domenica di luglio ricorre la Festa della Madonna del Soccorso, da sempre il più grande e importante avvenimento religioso per la comunità monterossina. Tanti sono stati i rientri, da ogni angolo del pianeta per questa ricorrenza che riesce ancora a riunire tutti i monterossini che, devoti alla Madonna, tornano nel loro paese per vivere un percorso di fede unico. Con la Festa della Madonna sii rinnova la tradizione della presentazione dei voti. Durante la Festa tutto si è fermato e i tanti i fedeli hanno presentato a Maria richiesta di voto o preghiera per grazia ricevuta. Tanta commozione ed emozione per il momento ormai unico al mondo. I festeggiamenti si concluderanno con la classica fiera del lunedì.