Monterosso. Pizzeria trasformata in “panificio”, scatta la segnalazione

Una pizzeria divenuta “panificio”. In tempo di Coronavirus può accadere anche questo. A scoprirla sono stati i Carabinieri del Nas e della locale Stazione di Monterosso in provincia di Vibo Valentia. Nel mirino dei Carabinieri è finito il titolare 48enne del locale dove – nonostante i divieti esistenti – molti clienti procedevano indisturbati, nei giorni scorsi, anche all’acquisto di prodotti da rosticceria e pizzeria, in barba alle disposizioni governative in materia di Covid-19. Raggiunto il luogo, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione, hanno constato che la pizzeria era stata trasformata in un panificio, in cui si praticava la vendita di prodotti da asporto. Prontamente, i Carabinieri hanno segnalato il titolare all’Autorità giudiziaria competente presso la Procura della Repubblica di Vibo Valentia. Informate anche le Autorità amministrative dell’accaduto.