Monterosso, l’iniziativa “Abbraccia un albero” per contrastare il progetto di inserimento di pale eoliche nella faggeta

Ha riscosso grande consenso la manifestazione “Abbraccia un albero” promossa dall’Amministrazione comunale di Monterosso e da Kalabria Trekking per esprimere contrarietà al parco eolico che rischia di essere realizzato nella faggeta monterossina. L’iniziativa ha consistito in una camminata solidale per conoscere la montagna e le sue bellezze: durante il percorso ogni partecipante ha potuto abbracciare un albero di quelli che verranno abbattuti per lasciar spazio alle pale eoliche.



Così facendo, si è inteso dimostrare solidarietà all’ambiente, che non ha difese contro l’azione dell’uomo. L’escursione è stata articolata in vari momenti, tra i quali la piantumazione di tre faggi nei punti in cui dovrebbero essere ubicate le tre pale eoliche. Tutti i partecipanti hanno manifestato la propria contrarietà non tanto all’eolico, quanto alla scelta del sito in cui far sorgere l’impianto. La faggeta, infatti, è uno dei posti più belli del comprensorio: negli ultimi anni è interessata da iniziative di valorizzazione, in quanto proposta come attrattiva turistico-sportiva. Se il parco dovesse essere realizzato tutto ciò finirà. L’impianto, come da progetto, si andrà a comporre di tre pale eoliche ultramoderne, di 200 metri di altezza: saranno visibili, dunque , da tutta l’area Angitolana e Preserrese, con un grande impatto ambientale e paesaggistico.