Monterosso, “Il Sud si salverà?”: Pino Aprile riflette sul “potere dei vinti”

Si è svolto sabato l’incontro-dibattito “Il Sud si salverà?”, nuovo appuntamento dei “Cenacoli Monterossini 2019”, format culturale ideato e organizzato dalla Pro Loco, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e il Comitato regionale dell’Unpli Calabria.

L’evento, che rientra in un più ampio progetto di valorizzazione della storia e di rinnovamento culturale del territorio, intrapreso dalla Pro Loco, è stato ospitato presso il Piccolo Teatro comunale ed ha avuto come protagonista il famoso giornalista e scrittore Pino Aprile, che ha presentato il suo ultimo Libro, il romanzo “Il potere dei vinti”.

Con l’autore, accompagnato dallo scrittore Mimmo Gangemi, hanno dialogato: il direttore di LaC TV, Cristina Iannuzzi, l’imprenditore Pippo Callipo, l’antropologo Giuseppe Cinquegrana, lo storico Giacinto Namia e il direttore del Sistema Bibliotecario, Gilberto Floriani.

L’incontro ha avuto un importante coinvolgimento del pubblico, con il salone gremito di gente di diverso rango ed interesse ma accomunata da un silenzio religioso, per cogliere l’intensità del messaggio di Pino Aprile. L’autore, mediante una prosa articolata e piacevolmente scorrevole ha ripercorso la crisi identitaria di una società uniformata; il profilo psicologico “dei vinti” che, abbandonando una condizione di servile certezza, accettano la perdita del proprio essere, per rinascere nelle loro origini e nella riscoperta del sistema valoriale, condiviso con altre anime in attesa di quella giustizia a loro negata. È un percorso difficile e impervio che, però, diventa ragione di vita.

Aloisio Lepirro, detto U’ Tis, (protagonista del romanzo) con il suo veliero, per far tacere un grido interiore o avere una risposta, andrà incontro alla tempesta peggiore di sempre, quella tempesta che nasce dallo scontro fra lo Jonio e l’Adriatico.

Solo lui potrà decidere se far vincere il mare, se vivere o morire, artefice fino all’ultimo del proprio destino. Alla stessa maniera, un sud ormai globalizzato potrà riscattarsi mediante la sua identità, che non coincide con l’essere statico, ma con il saper fare, il saper valorizzare, il saper rendere unica l’esperienza che il percorso individuale di ogni soggetto si trova a percorrere…. Un romanzo intenso e febbrile che ci ricorda, in un mondo dominato dall’inganno, di poter divenire tutti vincitori, attualizzando “il valore e il potere della libertà dei vinti”.

Seguendo la metafora del libro, al nutrito parterre è stato posto l’interrogativo: il Sud, come U’Tis, potrà salvarsi?

Diversificate e, a volte, opposte le risposte.

Il Sud, secondo l’imprenditore Pippo Callipo, attraverso il recupero identitario delle sue potenzialità, la determinazione nella legalità, la leadership di gruppo a livello aziendale non solo si potrà salvare ma potrà confrontarsi con i maggiori competitors.

Di opposto parere la dottoressa Iannuzzi e il dottor Floriani, per i quali l’ottimistico pragmatismo di Callipo si scontra con diverse criticità: il sud è detentore dei primati negativi in tutti i settori (economia, sanità, servizi sociali, cultura ecc.), carente nella gestione della cosa pubblica, assente sul piano civico e dipendente (34%) più del nord (18%) dallo Stato; durante questa lunga crisi il blocco degli investimenti pubblici ha inciso molto di più sull’economia del sud; inoltre, fare impresa al sud è veramente difficile e gli indici culturali estremamente penalizzanti.

Cinquegrana, riprendendo il bandolo della matassa logica ha sottolineato, come tuttavia, la rinascita dal basso è già partita: la nostra identità storica, il sistema valoriale dei borghi, le capacità artistiche e professionali presenti sul territorio, possono dare un importante contributo a creare rete e sistema delle competenze finalizzate a creare l’identità del sud.

Pino Aprile, come il caleidoscopio di personaggi presenti nel romanzo, ha sgranato le diverse esperienze sociali di Scampia, di Ciro Colonna, della Cooperativa Goel, della stazione di Santa Caterina di Reggio, tutte unite dalla grande voglia di riscatto e di identità. Posizioni inconciliabili tra pessimisti ed ottimisti? Solo apparentemente. Il dibattito, di fatto, ha evidenziato come ci siano importanti differenze percettive e culturali tra i diversi soggetti interessati alla “questione meridionale”. Questi differenti ruoli e interessi e il loro mancato allineamento possono condizionare l’implementazione e l’efficacia del processo di cambiamento. La creazione di consenso può avvenire solamente se, oltre a identificare nel modo migliore gli obiettivi concreti e il miglior arrangiamento delle risorse disponibili, oltre a distribuire le responsabilità, l’autonomia e il potere che consentono di esercitarle, “ognuno di noi sia capace di comportamenti coerenti con i valori fondamentali”. Tale coerenza rimanda alla dimensione etica, cioè servire l’ordine della struttura che si presiede (famiglia, ufficio, dipartimenti, azienda), usando secondo criterio l’energia, e facendo del proprio potere un principio di ordine.

In questa prospettiva le due posizioni antitetiche possono generare una visione strategica che riaffermi il potere dei vinti, capace di scegliere in libertà se far vincere il mare, se vivere o morire, artefice fino all’ultimo del proprio destino.

La serata, proseguita fino a tardi per un frequentato open forum, si è conclusa con la consegna del Premio “Villa delle Rose Per la Cultura” allo scrittore Pino Aprile mentre gli altri ospiti hanno ricevuto in dono originali lamine in rame dell’orafo Pietro Topia riproducenti temi del borgo monterossino.