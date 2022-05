Monterosso, i bambini concludono le riprese del film “Amalia”

Il cinema continua a coinvolgere tutti a Monterosso Calabro, anche i più piccoli. Ma i bambini monterossini non si limitano “a voler fare gli attori da grandi”, stanno già intraprendendo importanti iniziative da veri esperti della settima arte. È il caso di Zoraide, Vittoria e Vincenzo Ferraro e della loro cuginetta Fatima, che hanno realizzato un’intera fiction con protagoniste le Barbie.

Il film – in 11 episodi – si intitola “Amalia”, in quanto ispirato al cortometraggio “Amelia” girato a Monterosso. La storia narra le complesse vicende di una ragazza alle prese, sin dalla nascita, con una grave forma di disabilità, che la costringe spesso in ospedale. I piccoli sono stati bravissimi in tutte le fasi di realizzazione del film: dalla sceneggiatura alla scenografia, dalla regia al doppiaggio, senza trascurare musiche e sottotitoli.

“Le riprese sono finite – hanno spiegato i quattro bambini – ora ci stiamo occupando del montaggio; inoltre, stiamo già pensando alla seconda stagione della fiction”.