Monterosso, don Oreste Borelli saluta la comunità

Dopo 10 anni don Oreste Borelli lascia Monterosso Calabro.

Tutta la comunità si è data appuntamento davanti alla chiesa di Maria Santissima del Soccorso per ringraziare il parroco ha salutato gli abitanti della cittadina angitolana.

La festa in onore del reverendo è stata preceduta dalla Santa Messa, durante la quale, al momento dell’omelia, il parroco visibilmente commosso ha ripercorso i momenti più importanti del periodo passato nel borgo e chiarito i motivi del suo trasferimento.

Tanti gli attestati di stima ricevuti da don Oreste che ha ricambiato tutto il calore ricevuto affermando che Monterosso sarà sempre nel suo cuore.

Don Oreste era arrivato a Monterosso per celebrare i riti pasquali del 2010, in un momento difficile per la comunità; in breve tempo, con la sua spontaneità, era riuscito a conquistare la comunità e a risanare le grosse spaccature fino a diventarne la guida spirituale.

Il sindaco Antonio Lampasi, in rappresentanza della comunità, ha invitato don Oreste a tornare a Monterosso, dove ci sarà sempre qualcuno ad aspettarlo in quella che ormai è la sua casa.

In serata è stato trasmesso il documentario dedicato a don Oreste che presto andrà in onda sul piccolo schermo.