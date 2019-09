Monterosso, domenica al via il Bec della Madonna del Rosario

L’Asd “I Normanni”, insieme alla Confraternita del Santissimo Rosario e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Monterosso Calabro, hanno organizzato per domenica 29 il Bec della Madonna del Rosario.

La manifestazione ciclistica è inserita nel Calendario ufficiale delle gare regionali della Uisp Calabria Ciclismo.

Il raduno sarà presso il parcheggio di via Roma a Monterosso Calabro dalle 7:30 alle 8:30, poi il Trasferimento in via Regina Margherita per la partenza che avverrà alle ore 9 davanti al palazzo comunale di Monterosso Calabro.

Si prevede una partecipazione di circa 70 ciclisti. Il percorso attraverserà i territori di Monterosso Calabro: dalla Sp 47 verso Capistrano si scende per arrivare al Bivio Angitola e si risale per Polia e si ritorna a Monterosso Calabro.

Chi sceglierà il percorso corto di 41 Km si può fermare al primo giro, chi invece decide di fare il percorso lungo di 82 Km prosegue ripetendo lo stesso giro.

Questa manifestazione dà la possibilità ai partecipanti e a tutti coloro che saranno al seguito di attraversare i paesaggi naturali del Parco delle Serre, tra cui la riserva naturale WWF del Lago Angitola.

A fine manifestazione a tutti i partecipanti sarà consegnato l’attestato di partecipazione, un pacco gara e offerto un rinfresco Pasta Party.

Verranno inoltre premiati il ciclista più giovane, il ciclista più anziano e la squadra più numerosa.