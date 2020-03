Monterosso, cuce mascherine e le dona a chi ne fa richiesta

Chi fa da se fa per tre e, in tempi duri come quelli che stiamo vivendo, questo proverbio sembra essere di grande attualità.



Vista la mancanza di mascherine con cui l’Italia deve fare i conti, Mary Mancuso rifacendosi al vecchio proverbio, senza aspettare la divina provvidenza, ha preso ago e filo e si è messa alla macchina da cucire per preparale con le proprie mani. Un modo come tanti per rendersi utile in un momento storico delicato che nessuno di noi avrebbe mai pensato di vivere.

Le mascherine in materiale tnt saranno consegnate ai cittadini di Monterosso Calabro che ne faranno richiesta.