Monterosso, “Cinema a scuola” sveglia l’entusiasmo

Le scuole di Monterosso hanno realizzato il progetto “Cinema a scuola”. Nei giorni scorsi, gli alunni hanno seguito con interesse e partecipazione diverse lezioni di cinematografia, tenute dal regista Enzo Carone e dalla sceneggiatrice Manuela Capalbo, terminate con la realizzazione di un cortometraggio. I due professionisti hanno trasmesso importanti insegnamenti ai ragazzi che, a loro volta, si sono tutti appassionati all’iniziativa, esprimendo tanta voglia di fare e grande curiosità verso il mondo del cinema, al quale tutto il paese, da qualche anno a questa parte, si sta aprendo.

L’iniziativa è nata per idea del sindaco Antonio Lampasi e riguarda il festival “L’arte del corto”, che in pochi anni ha portato grande lustro al paese. “Cinema a scuola” si inserisce, pertanto, tra le iniziative di cultura cinematografica che stanno rivitalizzando Monterosso. Il prestigio degli eventi cinematografici proposti in paese ha calamitato anche l’interesse della Regione Calabria, che ha finanziato e sostenuto il progetto. “Attraverso il cinema – ha spiegato il sindaco – il paese sta trovando un nuovo slancio: l’intento è quello di avere l’attenzione delle grandi produzioni, che potrebbero trovare in paese una consolidata base per nuovi lavori. Per mezzo dell’arte cinematografica, dunque, Monterosso si apre al mondo e si propone come punto di riferimento culturale per importanti e innovativi lavori di considerevole portata.