Monterosso Calabro, successo per il Vax day: somministrate 155 dose di vaccino

Una grande partecipazione ha caratterizzato il Vax day di Monterosso Calabro, svoltosi ieri su organizzazione dell’Amministrazione comunale e dell’Asp di Vibo Valentia. In una sola giornata sono state somministrate ben 155 dosi di vaccino, di cui 146 prime dosi e 9 richiami. Il siero utilizzato è stato prevalentemente Pfizer/Biontech, ma non sono mancate le iniezioni di Johnson&Johnson.

Le operazioni si sono svolte regolarmente e senza difficoltà, agevolate dai locali nuovi, spaziosi e confortevoli messi a disposizione dall’Amministrazione comunale.

La professionalità dei medici vaccinali e dei sanitari impegnati nella vaccinazione è spiccata ancora una volta: tutti i vaccinandi si sono sentiti tranquilli e sicuri, certi di affidarsi a professionisti di alto livello.

Il sindaco, Antonio Lampasi, ha commentato: “Sono soddisfatto della risposta della mia cittadinanza alla campagna vaccinale: l’intera popolazione ha compreso l’importanza di immunizzarsi contro il coronavirus attraverso il vaccino, unica arma per sconfiggere la pandemia. La riuscita dell’open day di ieri e di tutte le altre iniziative vaccinali organizzate qui a Monterosso è stata possibile grazie all’Asp e ai medici. In particolare, tengo a ringraziare il commissario Asp di Vibo Valentia, dottoressa Maria Bernardi, il referente Asp, dottor Antonio Talesa; il responsabile Asp per i vaccini, dottor Antonio Cirillo; i medici di base operanti in paese dottor Antonino Maglia (presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Vibo Valentia), dottor Franco Ceravolo, dottoressa Maria Ceravolo; l’intero personale sanitario; il dipendente comunale Claudio Mazzara; la protezione civile PromoArena”.

Venerdì prossimo è in programma un nuovo open day a Monterosso; ulteriori iniziative si organizzeranno a breve.