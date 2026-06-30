Monterosso Calabro. Ciclista si perde nella vegetazione, recuperato dai Vigili del Fuoco grazie alla geolocalizzazione

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 13:30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia è intervenuta nel comune di Monterosso Calabro, in località Movrella, per il soccorso di un ciclista disperso. L’uomo, un 57enne, mentre percorreva un itinerario in mountan bike, è uscito dal tracciato ciclabile inoltrandosi nella fitta vegetazione. Dopo aver perso l’orientamento, ha richiesto aiuto contattando i soccorsi.

La Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia ha immediatamente attivato le procedure di localizzazione, avvalendosi di personale specializzato in Topografia Applicata al Soccorso (TAS). Grazie alla geolocalizzazione del telefono cellulare in possesso del ciclista, è stato possibile individuare con precisione la sua posizione e indirizzare tempestivamente la squadra di soccorso sul luogo.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha raggiunto l’uomo all’interno dell’area boschiva, lo ha recuperato e ricondotto in sicurezza sulla ciclabile. L’intervento si è concluso con esito positivo grazie alla rapidità di coordinamento della Sala Operativa e alla professionalità del personale intervenuto, confermando ancora una volta l’importanza delle tecnologie di geolocalizzazione e delle competenze specialistiche nel soccorso in ambiente impervio.