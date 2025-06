Monterosso, cade un albero ma non c’è nessun ferito: i cittadini erano tutti in chiesa per la Madonna del Soccorso

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Monterosso Calabro. Un grande albero è caduto improvvisamente in prossimità del centro storico, davanti a un’abitazione privata il cui accesso è stato bloccato per diverse ore. Lungo e complesso l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno provveduto a rimuovere l’albero e, insieme alle Forze dell’Ordine, a riportare il luogo alle normali condizioni. Fortunatamente nel momento in cui l’albero è ceduto non vi erano né auto in transito né pedoni nell’area interessata: fatto molto strano, essendo la zona solitamente abbastanza frequentata. In paese si grida al miracolo, perché l’accaduto si è verificato in concomitanza con l’apertura della Novena in onore della Madonna del Soccorso, co-patrona di Monterosso. “La Vergine ha richiamato a sé tutta la popolazione, radunandola davanti alla chiesa per prendere parte alle celebrazioni – hanno sostenuto diversi monterossini quando si è appreso dell’episodio -. La nostra Madonna, con la sua ‘mazza’ continua a proteggere la nostra comunità, che oggi la venera con rinnovata devozione”. Sono tanti gli episodi inspiegabili che si attribuiscono alla Madonna del Soccorso: oltre ad accadimenti remoti (ricordati nella tradizionale canzone “Celeste Imperatrice” che i monterossini intonano in omaggio alla Vergine) anche situazioni recentissime: per questo non si ha difficoltà a credere che la Patrona del paese, ieri, ancora una volta ha teso la sua mano a difesa della sua comunità.