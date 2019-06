Monterosso, al via la la quarta campagna verde “Ripuliamo la strada provinciale”

Con una conferenza stampa spumeggiante che ha smentito ogni voce di crisi e consecutivo commissariamento, il presidente del gruppo “s amu jamu.. amu jamu” Giacomo Puzzello ha presentato la quarta campagna verde “Ripuliamo la strada provinciale”.

Per il quarto anno consecutivo il leader ha convocato tutti i monterossini attraverso un video che ormai è divento virale sul web con l’obiettivo dichiarato di ripulire la strada provinciale 47 (tratto che va dal bivio con la 110 all’ingresso di via Milite ignoto) in modo da assicurare un percorso sicuro a tutti i residenti che ogni giorno per motivi di lavoro percorrono la arteria che collega Monterosso Calabro con le strutture più importanti ed ai turisti che a breve raggiungeranno uno dei borghi “più belli d’Italia”.

L’appuntamento è fissato per le ore 5 di domenica 30 giugno nel rione Girone. Tanti i volontari che hanno già aderito all’invito e che si sono congratulati con l’emigrante di successo Puzzello che da 5 anni è rientrato nel paese natale.