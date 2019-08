Monterosso, abusivismo edilizio: Carabinieri Forestali denunciano due persone e sequestrano un fabbricato

Nell’ambito dei servizi predisposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Vibo Valentia, mirati, in particolare, alla prevenzione e repressione di reati in danno all’ambiente, con specifico riferimento al contrasto del fenomeno dell’abusivismo edilizio, militari della Stazione Carabinieri Forestale di Polia, durante un controllo effettuato in località “Controponia”, a Monterosso Calabro, unitamente al personale del servizio tecnico comunale, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria, in concorso, due soggetti, rispettivamente nella qualità di committente e direttore dei lavori.



Gli stessi, in assenza di idoneo titolo abilitativo, avevano proceduto alla realizzazione di un manufatto, realizzato su due livelli, previa demolizione di un fabbricato già esistente.

Le verifiche espletate hanno consentito di accertare un consistente aumento di volume rispetto alla pianta originaria del preesistente fabbricato.

Il manufatto è stato sottoposto a sequestro preventivo per impedire il protrarsi dell’attività’ antigiuridica.