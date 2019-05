Montepaone, pizzicate a rubare al supermercato: tre donne arrestate dai Carabinieri

Nella mattinata di sabato, grazie ad una tempestiva segnalazione pervenuta al 112, i Carabinieri della Stazione di Davoli sono intervenuti presso un noto supermercato di Montepaone,dove era stato segnalato un furto in atto.



Giunti sul posto, gli operanti hanno riscontrato la veridicità della notizia, sorprendendo tre donne di etnia rom, residenti a Catanzaro, mentre erano intente ad asportare prodotti alimentari, capi di abbigliamento e beni di altro genere, per un valore complessivo di 1000 euro, occultandoli nel bagagliaio di un’autovettura di loro proprietà. Nella circostanza, all’esito di una perquisizione personale e veicolare, i militari dell’Arma hanno recuperato tutto il materiale che, previo riconoscimento, è stato restituito al legittimo proprietario. Le donne, interrogate sul fatto, hanno subito ammesso gli addebiti contestati, dichiarando di aver utilizzato una porta di emergenza per trasportare la refurtiva ed eludere i controlli. Conseguentemente, sono state tratte in arresto in flagranza di reato per l’ipotesi di tentato furto aggravato e ristrette in regime di arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, così come da disposizione del pubblico ministero di turno.

La Prima Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro ha convalidato gli arresti, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria competente per territorio nei giorni di lunedì e venerdì fra le ore 18 e le ore 20.