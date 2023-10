Montepaone per la riduzione della plastica, borracce agli alunni per prelevare l’acqua dai distributori

Il Comune di Montepaone prosegue nel suo impegno per la riduzione dell’utilizzo di plastica e imballaggi. Grazie alla sinergia con l’azienda affidataria del servizio di refezione scolastica, sono stati installati, presso la scuola primaria e la scuola dell’infanzia della frazione Lido, dei distributori di acqua. In questi giorni, inoltre, è stata completata la distribuzione di borracce agli alunni che usufruiscono del servizio mensa. Grazie a questo sistema i ragazzi potranno prelevare l’acqua direttamente dai distributori senza dover ricorrere all’utilizzo delle bottiglie di bottiglie di plastica e senza dover portare acqua dall’esterno. Questo nuova modalità consentirà di ridurre notevolmente l’utilizzo di plastica poiché in passato venivano distribuite giornalmente oltre cento bottiglie monouso. L’Amministrazione comunale del sindaco Migliarese già da tempo si è contraddistinta per le scelte finalizzate alla riduzione dell’utilizzo di plastica. Tanto ha consentito a Montepaone di essere insignito del riconoscimento di comune “Plastica Free”. L’auspicio del sindaco è che “la cittadinanza acquisisca una nuova coscienza ambientale che consenta di ridurre l’impatto delle attività umane sull’ecosistema e che si apra alle innovazioni che rendono possibile una vera transizione ecologica”. La riduzione dell’utilizzo delle plastiche è un aspetto cruciale per la tutela dell’ambiente. Per capirne l’importanza è sufficiente un solo esempio. Sono stati pubblicati i risultati di una ricerca del DiBest dell’Unical sullo stato di salute del mare calabrese. La ricerca ha evidenziato che tra le principali cause del peggioramento dell’ecosistema marino vi sono l’aumento della temperatura e l’eccessiva presenza di microplastiche in mare.