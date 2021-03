Montepaone Lido, un positivo al Covid accede agli uffici della Delegazione municipale: disposta la sanificazione

“Nonostante tutte le precauzioni adottate nella giornata di venerdì ha avuto accesso agli uffici della Delegazione municipale di Montepaone Lido un cittadino poi rivelatosi positivo al Coronavirus, a seguito di test antigenico effettuato nella giornata di sabato”.

L’Amministrazione comunale di Montepaone informa la cittadinanza su quanto accaduto nel fine settimana e spiega che “è stata immediatamente disposta la sanificazione degli uffici della delegazione, come già in altra precedente occasione. Anche questa volta la sanificazione sarà effettuata in una giornata festiva senza dunque dover ricorrere alla chiusura straordinaria della sede comunale, i cui uffici potranno continuare con la normale attività già da domani”.

“La situazione – viene precisato – non desta particolare preoccupazione, in special modo per gli altri utenti che si sono trovati presso la sede in contemporanea con il soggetto positivo, ma sarà costantemente monitorata.

Considerato che l’evoluzione delle curva pandemica nella nostra regione, e in particolare nella nostra provincia, non coincide con quella nazionale e che con tutta probabilità la cosiddetta terza ondata qui manifesterà i suoi effetti con qualche settimana di ritardo, il sindaco rinnova l’invito alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti solo a quelli strettamente necessari”.