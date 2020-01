Montepaone, inaugurato il campo polivalente della scuola primaria

Una nuovo tassello va ad aggiungersi al polo scolastico di Montepaone. Nel corso di una suggestiva cerimonia, l’Amministrazione comunale ha consegnato agli studenti un campo sportivo polivalente al servizio della scuola primaria della frazione costiera.



Alla presenza del dirigente scolastico, professor Renato Daniele, e del sacerdote don Bernardo Marascio, il sindaco Mario Migliarese ha tagliato il nastro della nuova importante opera, che rappresenta un innalzamento qualitativo dell’offerta scolastica di Montepaone. Un campo pensato per poter praticare diversi sport e che sarà un sicuro ausilio nella formazione dei più giovani. Il sindaco Migliarese nel suo discorso inaugurale ha espresso viva soddisfazione per il nuovo risultato raggiunto, ricordando che “grazie al recupero di risorse economiche derivanti da economie di spesa è stato possibile mantenere la promessa fatta ad inizio anno agli studenti”. Il primo cittadino ha poi rammentato “il grande impegno” della sua Amministrazione per il miglioramento delle strutture scolastiche, impegno che negli anni di consiliatura ha portato ad importanti interventi, ancora in corso di esecuzione, presso la scuola media e a intercettare un sostanzioso finanziamento per l’edificio che ospita la scuola dell’infanzia. Inoltre, a breve sarà riconsegnata alla collettività la struttura destinata ad asilo nido, fiore all’occhiello per anni di Montepaone e che l’Amministrazione Migliarese al momento del suo insediamento ha trovato “chiuso ed abbandonato”. Con l’inaugurazione del campo polivalente è giunto a compimento il percorso dell’edificio della scuola primaria, storica opera incompiuta di Montepaone, “oggetto di vari finanziamenti nel corso del tempo, di roboanti annunci e rivendicazioni e di altrettante attese rimaste vane ma che solo con l’Amministrazione Migliarese ha potuto vedere finalmente ultimati i suoi interminabili lavori”.