Montepaone, decisa la riformulazione del Piano di riequilibrio

Nell’ultima seduta del civico consesso di Montepaone sono stati trattati e approvati importanti punti all’ordine del giorno. In vista dell’ormai prossima approvazione del bilancio di previsione il Consiglio comunale, con il solo voto a favore del gruppo di maggioranza, ha approvato le tariffe per Imu e addizionale Irpef comunale. Come illustrato dall’assessore ai Tributi, Grande, anche quest’anno le tariffe sono state confermate senza subire alcun aumento. Una scelta non scontata data la difficile situazione finanziaria dell’Ente. Si è poi passati all’esame del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. L’attenzione si concentrata su due immobili attualmente in disuso, in particolare l’ex mattatoio e l’ex mercato comunale. Il sindaco Mario Migliarese ha confermato che per entrambi i beni si continua a richiedere finanziamenti a Regione e altri enti in grado di far riprendere funzionalità alle strutture. Poi, nelle ore successive al Consiglio, è arrivata la comunicazione ufficiale che una delle richieste è andata a segno. Infatti Il Comune di Montepaone è risultato destinatario di un finanziamento da parte del Gal “Serre Calabresi” nell’ambito del Piano di Azione locale: “Spes Strategie per (re)stare”. Il finanziamento sarà destinato al recupero dei locali dell’ex mercato comunale.

Il vicesindaco Tuccio ha poi reso edotto il Consiglio dell’opportunità offerta dall’ultima legge di Bilancio e dal decreto Milleproroghe di riformulare il Piano di riequilibrio, già deliberato da Comune ormai tre anni orsono. Considerato il mutato scenario degli ultimi anni il vicesindaco Tuccio ha chiesto al Consiglio di procedere alla riformulazione del Piano, che dovrà avvenire entro i prossimi giorni. La proposta è stata approvata con i voti del gruppo di maggioranza dopo “un costruttivo dibattito”.

Di particolare rilievo è stata anche l’informativa del sindaco Migliarese sulla situazione della farmacia di Montepaone Centro. L’attuale titolare a breve si trasferirà in altra Regione ed era diventata concreta la prospettiva di una interruzione nell’erogazione del servizio farmaceutico. Il Comune, con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, si è interfacciato con la Regione Calabria al fine di garantire che la farmacia resti aperta senza soluzione di continuità sino alla prossima assegnazione. L’Amministrazione è “pronta ad ogni iniziativa pur di garantirne l’operatività poiché per il centro storico la farmacia rappresenta un importante presidio di continuità assistenziale, affiancato solo dai medici di famiglia”. L’intero Consiglio ha appoggiato le decisioni del sindaco Migliarese che nei prossimi giorni adotterà una ordinanza che consentirà alla farmacia del centro storico di continuare ad operare senza subire nemmeno un giorno di chiusura.