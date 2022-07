Montepaone, crampo per una bagnante: salvata da un vigile del fuoco e da un’unità cinofila

Poco prima di mezzogiorno, nel Comune di Montepaone, il vigile del fuoco operativo precario Giancarlo Silipo, grazie al contributo di un’unità cinofila di salvataggio A.N.P.A.S. Croce Verde di Catanzaro (Giancarlo & Mae), ha portato in salvo a riva una bagnante di 39 anni, che avendo un crampo all’anca non riusciva a tornare a riva a causa del forte dolore. Il vigile e l’unità cinofila si sono subito precipitati per salvare la donna in difficoltà, portandola a riva.



Il conduttore, una volta fatta aggrappare con rapidità la donna all’imbraco di Mae, ha provveduto, tenendo sempre d’occhio e sorvegliando il loro rientro, a tranquillizzare la bambina della malcapitata e la nonna, applicando a grande velocità tutti i protocolli di rito, avvisando in primis la Sala Operativa della Guardia Costiera di Catanzaro-Soverato ed in secundis ottemperare a tutte le cure del caso. Il tutto avendo cura di non creare panico tra i bagnanti, non facendo capire quello che stava accadendo. Ciò dimostra l’utilità sulle spiagge, di personale competente, addestrato a rispondere prontamente ad ogni eventualità.