Montepaone, approvato il piano di riequilibrio. Il sindaco: “Si allontana lo spettro del dissesto”

Dopo una lunga attesa è finalmente giunto il responso da parte della Corte dei conti sul piano di riequilibrio approvato dal Consiglio comunale di Montepaone nel 2019 e rimodulato nel 2022. I magistrati contabili hanno approvato il piano, impartendo all’Ente delle prescrizioni da seguire nel corso della sua applicazione. Lo spettro del dissesto finanziario, che per anni ha aleggiato sul Comune, si è allontanato.

Si chiude così uno dei dossier più complicati con cui l’Amministrazione Migliarese si è dovuta confrontare in questi anni. Ed infatti, sin dai primi giorni di consiliatura era stato chiaro, al sindaco e alla sua squadra, che la situazione finanziaria dell’Ente era “molto più grave di quella fotografata nei documenti contabili approvati”. “Sin dal primo anno di amministrazione – spiega il primo cittadino – si è cercato di far fronte all’importante massa debitoria accumulata, con debiti risalenti anche agli anni 80 del secolo scorso, cui si sono aggiunti ingenti esborsi per sentenze sfavorevoli all’Ente aventi ad oggetto vecchi espropri.

Oltre alla pesante esposizione debitoria si è fatto fronte ad una generale confusione amministrativa, dovuta allo svuotamento di uffici nevralgici per la vita di un Ente e all’esternalizzazione di funzioni a questi affidati. Numerosi interventi della Corte dei conti hanno fatto emergere la reale situazione finanziaria del comune di Montepaone”. L’Amministrazione Migliarese, pur “potendo optare per la comoda scelta del dissesto”, ha scelto “la via più difficoltosa, ovvero l’adozione del piano di riequilibrio”.

Una scelta considerata “di grande responsabilità ma che oggi ha ricevuto un grande premio”.

I magistrati contabili hanno verificato che il Comune di Montepaone ha davvero “imboccato la strada del risanamento finanziario”.

I bilanci, ad avviso del sindaco, “sono ora davvero trasparenti e veritieri e il Comune può concretamente raggiungere l’equilibrio finanziario”.

Le scelte dell’Amministrazione Migliarese sono state “vincenti”: è stata ridata “centralità all’ufficio finanziario, ove oggi operano importanti professionalità”. Grande impegno è stato dedicato per “ridare efficienza al sistema della riscossione delle entrate”. Sono state “razionalizzate le spese cercando di erogare tutti i servizi ai cittadini, senza abbassare lo standard degli stessi ma anzi innalzandolo”.

Il risultato raggiunto è di fondamentale importanza, ma la strada verso il risanamento è ancora lunga. L’Amministrazione Migliarese continuerà a perseguirla “con rinnovato impegno e con l’entusiasmo per la certificazione positiva del grande lavoro svolto”.

Il risultato raggiunto va ad aggiungersi a “tutti gli importanti traguardi” che la squadra di “Montepaone riparte” ha conseguito in questi anni e che “hanno proiettato il paese lungo un percorso di crescita che potrà proseguire con forza ancora maggiore”.