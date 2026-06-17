Montecitorio accoglie Cannizzaro sindaco: lungo applauso dai colleghi

Nulla di preallestito, nulla che, per una volta, fosse un gesto dal marchio inequivocabilmente politico. Solo umana gioia condivisa, solo apprezzamento per il risultato che, a distanza di oltre tre settimane, brilla ancora per imperiosa nettezza. Questo è stato il sentimento collettivo che ha accompagnato stamane l’ingresso nell’Aula di Montecitorio di Francesco Cannizzaro.

L’esordio del deputato di Forza Italia, di cui peraltro è vicecapogruppo, tra gli scranni della Camera dei Deputati nella nuova veste di sindaco di Reggio Calabria è stato salutato dai colleghi con un lungo applauso che ha costretto all’interruzione della seduta. Diversi sono stati i parlamentari che hanno voluto avvicinarlo, abbracciarlo, stringergli la mano, ed esprimergli personalmente le proprie congratulazioni per l’elezione a nuovo Primo Cittadino.

Cannizzaro, visibilmente emozionato, ha potuto raggiungere il proprio posto a tappe, piacevolmente obbligato a interrompere il cammino dalle numerose “stazioni” rappresentate dagli onorevoli che lo hanno raggiunto. Un evidente attestato di stima per il lavoro svolto da parlamentare, una testimonianza lampante del legame che Francesco Cannizzaro ha saputo instaurare anche sul piano umano nel corso della sua esperienza da deputato, iniziata otto anni fa e consolidatasi dopo l’affermazione nel collegio uninominale del 2018, dove sbaragliò gli avversari, e la successiva rielezione, ancora più netta, alle Politiche del 2022.