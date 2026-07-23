Monsoreto di Dinami celebra i 40 anni della banda musicale: tre serate dedicate alla musica, alla memoria e alla cultura

Monsoreto di Dinami si prepara a celebrare un traguardo di grande valore culturale e sociale: il 40° anniversario della banda musicale, una realtà che da quattro decenni rappresenta un punto di riferimento per intere generazioni e un simbolo di identità per il territorio.

La storia della banda ebbe inizio il 3 febbraio 1986, quando, nei locali della scuola elementare di Monsoreto, il maestro e polistrumentista Giuseppe Natale, di Dasà, tenne la prima lezione di musica. A quell’appuntamento parteciparono circa cinquanta ragazzi, quasi tutti tra i 7 e i 12 anni, accomunati dall’entusiasmo e dalla voglia di imparare. Con rigore, passione e competenza, il maestro Natale seppe guidare quei giovani musicisti, intuendone il talento e contribuendo a dare vita a una delle esperienze associative più significative del comprensorio.

Per celebrare questo importante anniversario nasce “La Festa della Musica”, organizzata dall’associazione culturale banda musicale Monsoreto, in collaborazione con la Pro Loco “Tre Colli Dinami APS” e con il patrocinio del Comune di Dinami.

Il programma prevede tre serate all’insegna della musica e della condivisione, con la partecipazione dell’associazione musicale “Nazareno Scerra” di Melicucco, legata alla banda di Monsoreto da un consolidato rapporto di amicizia e collaborazione.

L’apertura della manifestazione è in programma giovedì 6 agosto, con la tradizionale sfilata della banda per le vie del paese fino a piazza Capitano Scarano, dove seguirà un concerto di marce militari e sinfoniche, espressione della più autentica tradizione bandistica italiana, in particolare del Mezzogiorno. Nella stessa serata sarà inaugurata anche la mostra fotografica “Scatti d’Orgoglio”, curata dalla Pro Loco “Tre Colli Dinami”, che ripercorrerà attraverso immagini e testimonianze quarant’anni di storia della banda.

Venerdì 7 agosto sarà la volta del gruppo “Ombre Rosse”, formato da ex componenti della banda musicale di Monsoreto, che offriranno al pubblico un concerto ricco di emozioni e ricordi.

La manifestazione si concluderà domenica 9 agosto con il concerto della Concert Band di Melicucco, diretta dai maestri Maurizio Managò e Michele Napoli, con la partecipazione della cantante Maria Tramontana.

Nel corso delle tre serate saranno consegnati riconoscimenti a quanti, in questi quarant’anni, hanno contribuito con impegno, passione e spirito di servizio alla crescita della banda musicale di Monsoreto. Sarà inoltre assegnata una borsa di studio intitolata al professor Raffaele Dimasi, primo presidente fondatore dell’associazione, quale segno concreto di sostegno ai giovani e di continuità con i valori che hanno ispirato la nascita della banda.

Tutti gli eventi si svolgeranno in piazza Capitano Scarano, a Monsoreto, con inizio alle ore 21:30.

Quarant’anni di musica rappresentano non solo una ricorrenza da festeggiare, ma anche il racconto di una comunità che ha saputo custodire e tramandare una tradizione fatta di cultura, volontariato, amicizia e amore per il proprio territorio. Un patrimonio che continua a vivere grazie all’impegno di chi, ancora oggi, crede nel valore educativo e sociale della musica.