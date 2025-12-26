Monsignor Nostro dimesso dall’ospedale di Catanzaro

La Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea comunica con gioia, che nella tarda mattinata di oggi, monsignor Attilio Nostro è stato dimesso dall’A.O.U. “Renato Dulbecco” di Catanzaro dove era ricoverato in seguito al malore accusato nel pomeriggio di martedì sera.

Il vescovo è rientrato nella sua dimora in Mileto, dove rimarrà a riposo, seguendo le prescrizioni dei medici.

È molto grato a tutto il personale sanitario dell’ospedale civile “Jazzolino” di Vibo Valentia e dell’A.O.U. “Renato Dulbecco” di Catanzaro per le cure e le attenzioni e, al contempo, esprime la sua riconoscenza a tutti coloro che in questi giorni gli hanno manifestato affetto e vicinanza.

Augurandogli di proseguire con serenità il suo percorso di ripresa, la Diocesi invita “il popolo di Dio a rispettare questo tempo di convalescenza e riposo continuando a sostenere il vescovo con la preghiera ed evitando, per il momento, l’invio di messaggi e telefonate”.