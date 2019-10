Mongol Rally 2019: il team della Winged Victory in primavera in Calabria per raccontare una grande avventura

La Winged Victory, Vittoria Alata di Brescia, parteciperà anche all’edizione 2020 del Mongol Rally, manifestazione internazionale sportiva di beneficenza.



L’annuncio è arrivato nel corso di un evento tenutosi a Erbusco, nel cuore della Franciacorta, zona collinare dallo suo spettacolare paesaggio di innumerevoli filari di vigneti, compresa tra Brescia e il Lago Iseo.

Carattere mediterraneo (www.caratteremediterraneo.it), il magazine calabrese con sede a Chiaravalle Centrale, in provincia di Catanzaro, presente con il suo direttore Maria Patrizia Sanzo, è stato riconfermato tra i media partner di questa nuova avventura.

Un viaggio durato quasi cinquanta giorni, quello compiuto dal team bresciano nell’edizione 2019. Ventisei i Paesi attraversati, dall’Europa all’Asia e dall’Asia all’Europa, in quest’incredibile esperienza.

Dalla partenza, avvenuta il 22 luglio nella Repubblica Ceca sono stati 28.865 i chilometri percorsi, gli ultimi 8 mila per fare ritorno a casa dalla Russia, dopo aver raggiunto il traguardo a Ulan Ude, in Siberia, a bordo della Renault Modus del 2005, compagna fidata dei piloti Dennis Pesci e Valerio Bocelli. Oltre quindici le gomme cambiate nel corso del viaggio.

I due componenti del team protagonisti dell’evento, condotto da Daniela Affinita, tenutosi presso la Cantina Lovera , hanno fatto un consuntivo del viaggio e del cammino compiuto nel perseguimento delle finalità solidaristiche supportate: a sostegno di Cool Heart, ente non governativo impegnato a proteggere la foresta pluviale in via di estinzione e a combattere così il riscaldamento globale; e a sostegno della Nuova Nikolajewka, centro per persone con disabilità fisiche gravi e gravissime tra i più moderni e importanti d’Italia.

L’obiettivo a favore di questa struttura è raggiungere con la raccolta fondi quota 30.000 euro per dotare tutte le stanze della residenza di sollevatori a binario installati a soffitto per rendere più agevole l’assistenza a ospiti e operatori. Si potrà contribuire fino al termine dell’anno in corso.

Un’occasione utile anche per informare sui propositi del team bresciano per la nuova edizione. Probabilmente a partecipare saranno più auto per promuovere più cause benefiche, ma di questo si parlerà a suo tempo.

I piloti hanno potuto raccontare del viaggio. «Tantissime emozioni» hanno contraddistinto «un’esperienza notevole e bellissima», così si è espresso Valerio Bocelli, veterano delle corse a bordo di auto sportive. Un percorso nondimeno impegnativo, con innumerevoli difficoltà da affrontare quotidianamente, con prontezza di spirito, perizia e capacità organizzativa.

«Un tragitto compiuto senza assistenza logistica, tecnica o sanitaria. Ma contraddistinto dall’accoglienza entusiasta da parte delle popolazioni locali, con persone gentili e disponibili a dare una mano qualora ce n’è stato bisogno», al di là di qualsiasi cliché, pregiudizio o dell’impedimento della comprensione linguistica, ha riferito Dennis Pesci.

In questo genere di competizione solo la metà degli equipaggi arriva al traguardo e ciò vale a comprenderne la fatica, l’impegno richiesto e l’asperità del percorso. Sono stati 296 i team iscritti per l’edizione 2019, di cui 18 italiani.

Sull’eventualità di ripetere l’esperienza Valerio Bocelli, classe ’49, ha replicato con la sua immancabile ironia: «ci penso un attimo». Ma senza battere ciglio si è lanciato nell’avventura, propostagli da Dennis Pesci, che ha consolidato una bella amicizia.

La componente umana è stata elemento fondamentale e imprescindibile di questo successo, in quest’esperienza in grado di cambiare il senso della vita, nella quale ciascuna nazione ha dato e insegnato qualcosa, come ha evidenziato Dennis Pesci.

Sono intervenuti all’evento: Silvia Ungaro e Donata Montagnoli in rappresentanza della Nikolajewka le quali ne hanno descritto la realtà e Fabrizio Benzoni, consigliere comunale con delega allo Sport in rappresentanza del Comune di Brescia.

In attesa dei prossimi sviluppi il rapporto tra il team Winged Victory e il magazine Carattere mediterraneo, edito dall’Associazione culturale “Inconsuete Sinergie”, si rafforza. L’intenzione è di organizzare in primavera un evento in Calabria per raccontare da parte dei piloti l’esperienza del Mongol Rally edizione 2019 e illustrare le novità che il team bresciano ha in serbo per il 2020.

Per chi volesse contribuire alle cause benefiche ecco i riferimenti:

Sitoweb: https://www.mongolrally.info

Email: contatti@mongolrally.info

Facebook: Mongol Rally with Winged Victory for Nikolajewka

Instagram: Winged Victory nome utente mongolrally.info

Youtube: Canale Winged Victory

Twitter: Winged Victory @WingedVictory5