Mongiana, Villa Vittoria è “un gioiello che custodisce l’amore per l’ambiente”

Nel cuore di Mongiana c’è un luogo che non rappresenta soltanto una meta di visita, ma una vera esperienza di scoperta, conoscenza e appartenenza: si tratta del centro visite di Villa Vittoria, scrigno prezioso che custodisce e racconta il valore più autentico del territorio, quello del rapporto profondo tra uomo, natura e comunità.

Villa Vittoria si conferma oggi come una realtà altamente attrattiva, capace di richiamare visitatori, studiosi, famiglie e appassionati, grazie a una proposta che unisce bellezza paesaggistica, qualità dell’accoglienza e forza del messaggio culturale. Al suo interno vive il Parco della Biodiversità, gestito con competenza, sensibilità e grande visione dai Carabinieri Forestali, presidio autorevole e concreto di tutela ambientale, educazione e valorizzazione del patrimonio naturale.

Il fascino di Villa Vittoria nasce non solo dalla ricchezza degli spazi e dalla straordinaria qualità del contesto, ma anche dalla capacità di trasformare ogni visita in un incontro con la natura e con la storia di Mongiana. Qui l’ambiente non viene soltanto mostrato: viene interpretato, custodito e restituito ai cittadini e ai visitatori con intelligenza, passione e rigore.

“A rendere tutto questo possibile – sostiene il sindaco di Mongiana Francesco Angilletta – è il lavoro di una direzione capace, lungimirante e attenta, che ha saputo imprimere alla villa una chiara identità, facendo del centro visite un punto di riferimento per l’intero comprensorio. Accanto a questa guida, emerge con altrettanta forza la professionalità di quanti operano quotidianamente sul campo: donne e uomini che, con dedizione e spirito di servizio, rendono viva e concreta la missione di tutela, promozione e fruizione del parco e della struttura. È proprio nell’armonia tra visione e operatività – prosegue il primo cittadino – che Villa Vittoria trova uno dei suoi punti di forza più evidenti. Da un lato, la capacità di progettare e orientare; dall’altro, la presenza costante di chi agisce ogni giorno con competenza, cura e senso di responsabilità. Un patrimonio umano che merita di essere riconosciuto e valorizzato, perché è grazie a questo impegno corale se Villa Vittoria riesce a esprimere al meglio la propria vocazione”.

Secondo Angilletta, “Villa Vittoria non è però un luogo separato dal contesto che la circonda”, ma, al contrario, “il suo valore si misura anche nel forte legame sociale, economico e culturale con la comunità di Mongiana. La villa e il Parco della Biodiversità rappresentano un motore di crescita per il territorio, un presidio identitario e una risorsa concreta per la promozione turistica e culturale del paese. Attorno a questa realtà si rafforza infatti un circuito virtuoso che coinvolge cittadinanza, operatori, associazioni, scuole e visitatori, generando opportunità, interesse e consapevolezza”.

In questo contesto, la presenza di Villa Vittoria acquista un significato ancora più profondo se letta insieme al MuFar – Museo delle Reali Ferriere e al sito di archeologia industriale delle Reali Ferriere. Insieme, “questi luoghi compongono un binomio, anzi un sistema territoriale di straordinario valore, capace di offrire al visitatore un quadro ampio e coerente di ciò che questo territorio era, è e potrà diventare. Da un lato la memoria produttiva, storica e identitaria di Mongiana; dall’altro la sua vocazione ambientale, educativa e paesaggistica. Un incontro tra storia e natura che racconta le radici profonde della comunità e, allo stesso tempo, ne illumina le prospettive future”.

Per Angilletta “la presenza di questi poli di interesse contribuisce a rafforzare l’immagine di Mongiana come comunità che sa custodire e valorizzare le proprie eccellenze, facendo della natura, della cultura e della memoria storica non solo un’eredità da proteggere, ma anche una leva di sviluppo sostenibile e di crescita collettiva. Villa Vittoria diventa così simbolo di un territorio che guarda al futuro senza perdere il contatto con le proprie radici”.

Il sindaco esprime poi “un sentimento di autentico orgoglio istituzionale e umano per la presenza, nel territorio di Mongiana, di una realtà di così alto pregio”. In particolare, afferma che “per noi è motivo di grande onore poter annoverare nel territorio di Mongiana un luogo tanto prezioso come Villa Vittoria” perché “parliamo di un vero gioiello, di uno scrigno che contiene e trasmette amore per l’ambiente, rispetto per la biodiversità e attenzione per il nostro patrimonio naturale e culturale. La presenza del centro visite e del Parco della Biodiversità – aggiunge – rappresenta un valore immenso per la nostra comunità, non solo sotto il profilo ambientale, ma anche sociale, culturale ed economico. E questo valore cresce ulteriormente se messo in relazione con il MuFar e con il sito delle Reali Ferriere: insieme raccontano l’anima di Mongiana, ciò che è stata, ciò che è oggi e ciò che può ancora diventare. A quanti dirigono questa straordinaria realtà e a quanti vi operano ogni giorno con competenza e dedizione va il nostro più sincero ringraziamento”.

Villa Vittoria, in definitiva, è molto più di una destinazione da visitare. Ad avviso di Angilletta “è una testimonianza concreta di come la bellezza, quando è accompagnata da competenza, cura e visione, possa diventare un bene collettivo. È un luogo dell’anima, capace di educare, affascinare e costruire legami autentici tra persone, territorio e ambiente”.

Visitare Mongiana significa dunque “immergersi in un patrimonio unico, dove natura, storia, cultura e identità si intrecciano in modo straordinario. È un invito aperto a cittadini, turisti, famiglie e appassionati: venire a Mongiana vuol dire scoprire un territorio che emoziona, insegna e lascia il segno”.

La visita al “Centro Visite” di Villa Vittoria gestito dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Mongiana è totalmente gratuita. La struttura è aperta tutti i giorni, feriali e festivi, dalle ore 9,00 alle ore 17,30.