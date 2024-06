Mongiana, s’insedia il nuovo Consiglio comunale. Nominata la Giunta: Vallelonga vicesindaco, Tripodi assessore

Si è insediato domenica il nuovo Consiglio comunale di Mongiana. Il civico consesso è stato aperto dall’introduzione del segretario Francesco Facciolo ed è proseguito con la convalida degli eletti ed il successivo giuramento del sindaco Francesco Angilletta. I punti successivi hanno visto le votazioni relative alle commissioni elettorali e dei giudici popolari. Angilletta ha quindi comunicato la nomina della Giunta che sarà composta dal vicesindaco (confermato) Luigi Vallelonga e dall’assessore Fiorella Tripodi. Sono inoltre state presentate le linee programmatiche. Dopo la fine della seduta c’è stato spazio per un momento di convivialità con i cittadini presenti, con i quali c’è stata un’ulteriore occasione di confronto.

“Sono orgoglioso di questa squadra – ha affermato il primo cittadino – che, fin dal principio della campagna elettorale, ha dato prova di grande senso di responsabilità e di amore verso Mongiana. Condividiamo la stessa visione per il futuro del nostro bel paese. Ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata riservata e prendo l’impegno di difendere con tutto me stesso la dignità e l’onorabilità sia dell’Amministrazione comunale sia dell’intera comunità”.