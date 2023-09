Mongiana sarà protagonista nel Progetto AgroArcheoTrekking

È prevista per il 30 settembre 2023, alle ore 16, presso la Sala del Consiglio comunale di Barile (PZ) la presentazione ufficiale del Progetto AgroArcheoTrekking, finanziato dal Ministero del Turismo a valere sui Fondo Unico Nazionale Turismo all’Ente Promozione Italia Aps in collaborazione con EPLI-Ente Pro Loco Italiane che interesserà cinque Pro Loco in altrettante Regioni e Parchi naturali.

Progetto pilota per l’edizione 2023, l’attività di trekking e di turismo esperenziale andrà in scena in Sicilia a Carlentini (SR) nel Parco Archeologico di Leontinoi; in Calabria a Mongiana, centro delle Reali Ferriere Borboniche e cuore del Parco regionale delle Serre; in Basilicata nel centro agricolo di Barile (PZ), capitale lucana enologica e porta d’accesso del Parco del Vulture; in Campania a Capua (CE), città storica dei “Sentieri del Re”, della Basilica Benedettina di Sant’Angelo in Formis e dell’area verde a ridosso del fiume Volturno “Torri di Federico II” e, per concludere, in Puglia alla scoperta delle meraviglie archeologiche e naturali di Gravina in Puglia.

Queste le aree che saranno oggetto del progetto AgroArcheoTrekking che ha inteso inserire anche la seria tematica del turismo sostenibile sociale legato all’integrazione turistica delle persone con disabilità e la sensibilizzazione di alcune tematiche di lotta sociale come il PEBA.

AgroArcheoTrekking nasce dall’idea del connubio tra i seguenti ambiti:

– valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico della zona e contestualmente salvaguardare il benessere psicofisico agendo in sintonia con la natura, alla ricerca di esperienze in contatto con le realtà culturali e ambientali del posto;

– adozione di modelli innovativi per la salute, attraverso il turismo sociale integrando realtà locali, Enti del Terzo Settore, che si occupano di sostegno alle persone con disabilità;

Il giorno previsto per allacciare gli scarponi e svolgere questa fantastica esperienza è il 28 ottobre 2023 in queste località.

Per informazioni all’organizzazione delle attività e prenotare il proprio percorso nelle varie Regioni si può consultare il sito internet https://agroarcheotrekking.promozioneitaliaets.it/.