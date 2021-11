Mongiana, ripristinato il servizio pre-Covid di Poste Italiane

“A partire dal prossimo 29 novembre si procederà al potenziamento delle giornate e orari di apertura al pubblico degli uffici postali di Mongiana”.

A confermarlo è il sindaco Francesco Angilletta che spiega che “dopo infiniti confronti e solleciti da parte dell’Amministrazione, finalmente, è arrivata la tanto attesa comunicazione direttamente dai vertici di Poste Italiane”.

Secondo quanto sostiene il primo cittadino, è stata la Responsabile Relazioni Istituzionali Territoriali Sud, Maria Lea Pettolino, ad anticipare telefonicamente la comunicazione, poi arrivata via mail, di ripristino degli orari di apertura degli uffici postali di Mongiana rispetto alla situazione pre-Covid. “Questa notizia – afferma Angilletta – rappresenta per la comunità di Mongiana un grande sollievo in quanto vede garantito un presidio fondamentale e impedisce un ulteriore impoverimento dei servizi al nostro territorio già pesantemente svantaggiato a causa delle pessime condizioni infrastrutturali”. Angilletta ringrazia i vari livelli amministrativi di Poste Italiane per “la costante disponibilità al confronto” e si augura che “questo momento possa essere di buon auspicio per futuri miglioramenti dei servizi al cittadino nel nostro bellissimo borgo”. Ringraziamenti anche “alla cittadinanza che ha sempre dimostrato le proprie contestazioni con garbo e pacatezza e che ha avuto tanta pazienza”.