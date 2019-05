Mongiana, pubblicato l’Avviso esplorativo per la formazione di personale per l’accoglienza al Mufar

È stato pubblicato sull’albo pretorio on line del Parco delle Serre l’Avviso esplorativo, rivolto ai residenti del Comune di Mongiana, per la Manifestazione di interesse alla formazione di personale per il servizio di informazione e accoglienza turistica al Museo delle reali ferriere per il periodo luglio 2019 – luglio 2020.

Per poter partecipare è necessario essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e presentare domanda entro le ore 12 del 7 giugno. Il personale selezionato, prima di essere adibito al servizio informativo, sarà sottoposto ad apposita formazione. “Soddisfazione” per l’azione messa in campo è stata espressa dal commissario dell’Ente di tutela ambientale Pino Pellegrino.