Mongiana programma il Piano di emergenza comunale: attenzione posta sulle persone con disabilità

Mongiana si sta dotando finalmente di uno strumento utile per la gestione delle emergenze. Nella fase di redazione del Piano di emergenza comunale, la questione della disabilità è stata inserita tra le priorità del Gruppo di Lavoro che lo sta elaborando per poter realizzare un sistema di intervento finalizzato a garantire una risposta efficace in caso di evento calamitoso da parte del Sistema di Protezione Civile per tutti i cittadini coinvolti.

Il sindaco Francesco Angilletta ha chiesto alla cittadinanza di compilare la scheda di censimento dati prevista nell’avviso pubblico.

Il primo cittadino precisa che “l’avviso è rivolto a tutti i cittadini che, in seguito ad una o più menomazioni strutturali o funzionali, hanno una ridotta capacità di svolgere le attività quotidiane della vita”.

È possibile scaricare la scheda di censimento attraverso il seguente link:

http://albomongiana.asmenet.it/allegati.php?id_doc=23171243&sez=p&data1=23/12/2021&data2=07/01/2022