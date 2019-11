Mongiana, intimidazione alla ditta che gestisce la mensa delle scuole

Tre furgoni della ditta “S Gest Service Srl” di Chiaravalle Centrale sono stati distrutti dalle fiamme nella tarda serata di venerdì all’uscita di Mongiana. La ditta gestisce la mensa delle scuole dell’infanzia e primarie di Mongiana e Nardodipace.



Le fiamme sono state avvistate da alcuni conducenti di vetture che transitavano sull’ex Ss 501: l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Serra San Bruno non è però servito a salvare i mezzi. La natura dell’incendio, secondo i primi riscontri, dovrebbe essere dolosa anche perché uno dei tre Doblò non era posizionato nelle immediate vicinanze degli altri due.

In passato, non si erano registrate intimidazioni alla ditta incaricata che ha stabilito il punto cottura nel paese delle Reali Ferriere.