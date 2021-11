Mongiana, il magistrato Frustaci incontra gli studenti

Si è svolto venerdì, nella sala convegno del Museo della Reale Fabbrica D’Armi a Mongiana, l’evento organizzato dall’Istituto comprensivo di Fabrizia che ha avuto come ospite d’onore la dottoressa Anna Maria Frustaci, magistrato della Procura di Catanzaro attiva nella lotta contro la ‘ndrangheta e impegnata in prima linea nel maxiprocesso “Rinascita Scott”. Dopo le relazioni introduttive di don Ferdinando Fodaro e della dirigente scolastica Maria Carmen Aloi, la Pm ha dialogato con la giornalista Maria Chiara Caruso, raccontandosi apertamente dalla propria infanzia agli studi fino all’avvio de, proprio lavoro destando un grande interesse negli studenti presenti in aula.



I ragazzi, dal canto loro, hanno presentato i frutti dei loro lavori facendone omaggio al giudice. Le parole di Frustaci hanno toccato l’animo di tutti i presenti, anche dei più grandi. In particolar modo la definizione rivolta ai più giovani che rappresentano il “presente-futuro” dà un senso maggiore al lavoro che dovremmo fare tutti per garantire ai ragazzi delle condizioni ottimali per poter studiare e costruire il loro avvenire e quello delle comunità in cui vivono. “La speranza – ha commentato il sindaco Francesco Angilletta – è quella di vedere i nostri ragazzi intraprendere percorsi per poter risollevare il destino dei nostri territori. Le parole dette da una donna calabrese che è riuscita ad emergere in una terra con una così forte tradizione patriarcale e che è diventata tanto determinante fa ben sperare e dimostra che le cose possono cambiare. Come sindaco – ha aggiunto – sento di voler ringraziare l’Istituto comprensivo di Fabrizia per averci dato la possibilità di assistere ad una manifestazione così straordinaria e mi auguro che ce ne possano essere ancora tante per trattare i temi sociali ed ambientali fondamentali per la rinascita della nostra bellissima terra”.