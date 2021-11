Mongiana, i contagiati salgono a 18: obbligo di mascherina all’aperto fino a dopo le feste natalizie

Salgono a 18 le persone attualmente colpite da Covid-19 a Mongiana. A renderlo noto è il sindaco Francesco Angilletta che comunica il riscontro di 6 nuove positività (altri 6 tamponi sono in attesa di esito) aggiungendo che 25 persone sono in isolamento fiduciario.

Il primo cittadino ha inoltre emesso un’ordinanza per imporre fino al 9 gennaio l’obbligo di “indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in tutti i luoghi all’aperto”. Non sono tenuti ad osservare tale disposizione i bambini di età inferiore ai 6 anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono necessariamente comunicare con un disabile, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. L’atto nasce dalla constatazione secondo cui “la quarta ondata di Coronavirus anche nel territorio di Mongiana sta facendo registrare una costante crescita della diffusione del virus”.