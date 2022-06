Mongiana, gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Fabrizia celebrano la giornata dell’inclusione e della sostenibilità

Nella splendida cornice del Parco della biodiversità di Villa Vittoria, una fra le più importanti aree naturalistiche italiane di enorme interesse botanico e geologico, mercoledì si è svolta la giornata dell’inclusione – sostenibilità – continuità dell’Istituto Comprensivo di Fabrizia, una giornata che si inserisce nelle strategie educative e didattiche messe in atto, nella scuola retta dal dirigente Maria Carmen Aloi, per rispondere ai differenti bisogni educativi degli alunni e finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.



L’ Istituto, che comprende i plessi di Fabrizia – Mongiana – Nardodipace – Cassari, in coerenza con l’obiettivo 4 dell’Agenda 2030 persegue quotidianamente il fine di sostenere le fragilità, prevenire i disagi ed essere punto di riferimento solido il potenziamento delle capacità di tutti i ragazzi.

La giornata è iniziata nel cortile del Parco della biodiversità di Villa Vittoria alla presenza del maggiore Rocco Pelle a capo del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità impegnato nella tutela della biodiversità e della promozione della cultura della sensibilità naturalistica. Dopo il rito dell’alzabandiera i ragazzi e i docenti si sono trasferiti nella pinacoteca dove il maggiore ha illustrato l’opera di tutela e salvaguardia delle due riserve naturali biogenetiche europee gestite ispirandosi ai più moderni principi di conservazione della biodiversità animale e vegetale. Il maggiore Pelle ha invitato la scuola di Fabrizia a fare di Villa Vittoria il suo laboratorio scolastico a cielo aperto.

Il dirigente scolastico Maria Carmen Aloi, nel suo intervento, ha espresso la sua gioia nel vivere una giornata così importante per la vita della scuola. La preside ha espresso la sua sensibilità nel promuovere percorsi d’integrazione, continuità e sviluppo sostenibile che permettono all’Istituto di Fabrizia la possibilità di svolgere la sua funzione educativa in un territorio complesso come quello in cui si trova. La dirigente Aloi e il suo corpo docenti non sono nuovi a questi percorsi formativi che permettono ai corsi didattici di essere integrati alla sensibilizzazione ai temi della solidarietà, dell’inclusione e alla promozione del bene comune.

Dopo le parole di saluto istituzionale, del sindaco di Mongiana, Francesco Angilletta, e del commissario del Parco delle Serre, Alfonso Grillo, la presidente dell’Empli Calabria, Giuseppina Ierace, ha presentato le finalità del premio per la Pace istituito dell’Ente delle Pro Loco d’Italia che ha visto vincere il primo premio nazionale proprio la classe quinta della scuola elementare di Mongiana coordinata dalla maestra Maria Stella Tedeschi. Il premio, consegnato dalla presidente della Pro Loco di Mongiana, permette ai giovanissimi alunni di vivere una giornata al Parco Avventura di Serra San Bruno.

Cuore della giornata, organizzata con dovizia di particolari dalla vicepreside Ernesta Alvino, è stata la manifestazione sportiva di Orienteering “Orientiamoci nella Natura”, guidata dal professor Salvatore Vinci, referente all’inclusione A.T. di Vibo Valentia. Le attività finalizzate a sviluppare nei ragazzi la capacità di leggere la simbologia delle mappe interpretando le immagini del territorio permettono di far acquisire ai ragazzi la fiducia in loro stessi attraverso l’effettuazione di scelte di successo nell’esecuzione degli esercizi di orienteering.