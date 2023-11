Mongiana, giovedì la manifestazione contro la violenza sulle donne

Si terrà presso il Museo delle Ferriere di Mongiana, giovedì 23 novembre alle ore 10, una manifestazione che si inserisce nell’ambito della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, curata dall’Istituto Comprensivo di Fabrizia. Una mattinata di riflessioni su un tema tanto importante quanto attuale, fortemente voluta dalla dirigente Maria Carmen Aloi, che aprirà i lavori. Ai saluti istituzionali dei sindaci di Mongiana (Francesco Angilletta), Fabrizia (Francesco Fazio) e Nardodipace (Romano Loielo) seguiranno, moderati da Marco Primerano, gli interventi dei relatori: le docenti e scrittrici Anna Grillo e Angela Varì, lo psicologo Giuseppe Iennarella, l’assistente sociale Maria Rosa Moscato e, in rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri, un esperto in violenza di genere. A essi rivolgeranno le loro domande gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, prima di ascoltare la testimonianza di Vincenzo Chindamo, al quale verrà conferita una targa in memoria della sorella Maria.