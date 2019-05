Mongiana, Francesco Angilletta nuovo sindaco

Non aveva in pratica avversari Francesco Angilletta e, dunque, il risultato si conosceva prima dell’inizio dello scrutinio.

Per la cronaca è finita 363 voti per “Mongiana Cangiante” contro 45 di “Mongiana resiste” di Pompeo Condina. Ultimato lo scrutinio, è iniziata la festa per il nuovo sindaco ed un nuovo cammino per il paese delle Reali Ferriere: un progetto alternativo, dopo la mancata costituzione della lista da parte degli amministratori uscenti, sta per partire. Angilletta avrà ora il compito di tramutare le critiche mosse negli ultimi 5 anni in azioni concrete per il territorio.

Da rilevare momenti di confusione per il seggio.