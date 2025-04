Mongiana festeggia i 100 anni della signora Dina

Giornata particolare e ricca di significato per Mongiana, dove la signora Elisabetta Demasi, nota a tutti come Dina, ha ricevuto dalle mani del sindaco Francesco Angilletta, dell’assessore Fiorella Tripodi e dei consiglieri Irene Condina e Nazzareno Rullo una targa ricordo.

La signora ha infatti raggiunto l’importante obiettivo dei 100 anni. Un secolo di storia in cui ha superato guerre, crisi economiche e politiche, vissuto cambiamenti epocali dal punto di vista sociale e tecnologico, assistito a scenari in continua evoluzione. Il tutto dall’affascinante postazione del piccolo paese, sede dell’antica fabbrica d’armi borbonica. La signora Dina ha accolto con soddisfazione la visita dei componenti dell’Amministrazione comunale, ringraziandoli per il pensiero è per aver voluto condividere un momento gioioso.

“È stato particolarmente emozionante – ha commentato il primo cittadino – per me ed i miei consiglieri fare gli auguri alla splendida Dina per il raggiungimento di questo straordinario traguardo. Abbiamo trascorso insieme alla famiglia un momento gioioso durante il quale Dina ci ha fatto spesso sorridere con la sua infinita dolcezza”. Caratteristica questa che ha conquistato tutti i compaesani che la amano per la sua spontaneità e per la sua voglia di guardare sempre avanti. La signora, anche con i suoi gesti e le sue parole, riesce dunque a trasmettere insegnamenti ad una comunità coesa che trova nella sua unità un rilevante punto di forza.