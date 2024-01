Mongiana, concluso il programma delle manifestazioni natalizie di MoMò

Si è concluso oggi il programma delle manifestazione per le festività natalizie dell’MoMò Associazione culturale di promozione sociale con la premiazione del concorso dei Presepi arrivato alla sua seconda edizione. I promotori hanno ringraziato tutti i concorrenti per gli splendidi lavori realizzati. “Quest’anno – ha sottolineato là vicepresidente dell’associazione Daniela Pupo – abbiamo avuto anche il piacere di vedere la partecipazione andare oltre i confini comunali con il coinvolgimento di due lavori che sono arrivati dal vicino Comune di Fabrizia”. Il lavoro della giuria, composta dalla vicepresidente di MoMò Daniela Pupo, dal parroco don Brunello Gallace e dal sindaco Francesco Angilletta, non è stato semplice.

Vincitore del concorso è stato Giuseppe Primerano di Mongiana che ha dato vita ad un’opera di importante valore artigianale, inserendo all’interno momenti che richiamano il borgo di Mongiana.

Al secondo posto si è classificata Antonio Randò di Mongiana che ha unito alla spiritualità dell’opera situazioni simpatiche realizzando figure che rappresentano personaggi attuali di Mongiana.

Ha chiuso il podio la Parrocchia Santa Maria del Monte Carmelo di Fabrizia che ha realizzato un’opera ad alto carattere spirituale.

L’evento ha creato un bel momento di unione.