Mongiana “Comune Riciclone”, Angilletta: “La nostra comunità è sensibile e responsabile”

L’assegnazione del titolo “Comune Riciclone” per il Comune di Mongiana è motivo di “immenso orgoglio” per l’Amministrazione guidata dal sindaco Francesco Angilletta. Il primo cittadino è soddisfatto perché “ancora una volta la comunità mongianese ha evidenziato il suo senso di responsabilità e sensibilità per quel che riguarda la raccolta differenziata”. “Questo premio – sostiene – conferma ulteriormente, se ce ne fosse bisogno, come a Mongiana si guardi con particolare attenzione all’ambiente e come sia viva la consapevolezza del territorio in cui si abita. Un territorio che contiene delle risorse naturalistiche eccellenti e che offre un habitat ideale per diverse specie, garantendo così un’importante presenza di biodiversità”.

Angilletta esprime l’auspicio che “questo riconoscimento possa stimolarci a mantenere e migliorare ancor di più l’attenzione verso la tematica dei rifiuti. Come Amministrazione – conclude – tenteremo di mettere in campo iniziative che possano premiare la virtuosità dei cittadini i modo da far percepire sempre meglio l’importanza ed il valore di quello che stanno facendo”.