Mongiana, attivo il servizio di supporto alla prenotazione online per la somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov2

Sarà attivo dalla giornata di oggi dalle ore 16:00 alle 19:30 il servizio di supporto alla prenotazione online per la somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov2 destinata al momento, alle categorie di priorità individuate nel Piano nazionale di vaccinazione (over 80).

Il servizio di supporto è riservato a tutti i cittadini residenti nel comune di Mongiana ed è esteso anche ai residenti nei comuni di Fabrizia, Serra San Bruno e Nardodipace.



Basterà recarsi presso il Centro polifunzionale di Protezione Civile di Mongiana sito in Piazza Regina Elena muniti di tessera sanitaria e telefono cellulare per effettuare la prenotazione online attraverso gli operatori Volontari del Gruppo di Protezione Civile di Mongiana.



Il Servizio, sarà attivo inizialmente per la giornata di oggi dalle 16:00 alle 19:30, mentre nella giornata di domani il servizio sarà attivo dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:30.



Inviando una mail a protezionecivile.mongiana@gmail.com o telefonando al numero 389 02 44 908 sarà comunque possibile richiedere tutte le informazioni utili ai Volontari di Protezione Civile di Mongiana. I vaccini anti-Covid saranno somministrati dal personale sanitario domenica, presso il Palavalentia sito in viale della Pace a Vibo Valentia, dalle ore 9:00 alle ore 18:00.