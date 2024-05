Mongiana, Angilletta pronto a completare il lavoro avviato

Non ci sono avversari sulla strada della riconferma per Francesco Angilletta, che è pronto a proseguire l’esperienza amministrativa avviata cinque anni addietro. “Mongiana cangiante” è infatti l’unica lista presentata: i dubbi sulla formazione di un possibile schieramento opposto sono svaniti allo scadere del termine fissato dalla legge. Il gruppo che sostiene il sindaco uscente è rimasto compatto, l’ossatura della squadra è la stessa: l’obiettivo è dunque quello di continuare sulla scia delle idee e del percorso in essere.

La nuova Amministrazione intende, in particolare, consolidare i risultati ottenuti in riferimento alla percentuale di raccolta differenziata e valorizzare ulteriormente tutto il sistema che ruota attorno alla Fabbrica d’armi borbonica. Storia ed archeologia industriale, ma anche turismo, ambiente, attività commerciali e funzionamento amministrativo: questi i punti fermi da cui ripartire per consolidare il cammino di sviluppo. L’approccio collaborativo e la volontà di fare sinergia territoriale hanno contraddistinto l’azione politica e amministrativa di Angilletta che vuole trasmettere questa sua visione e “fare squadra” con i Comuni delle Serre per affermare il concetto di crescita dal basso. La composizione dell’Esecutivo sarà decisa una volta avuti gli esiti delle urne, ma sembra esserci una sostanziale condivisione sugli assetti istituzionali e sulle strategie da adottare per affrontare le complesse problematiche che affliggono l’intera area. I principali punti critici paiono essere quelli relativi alla viabilità, alla tutela della salute e al processo di spopolamento delle zone interne: servirà un grande patto tra sindaci e comunità per superare queste difficoltà. Il metodo che Angilletta vuole perpetuare è quello basato sulla “responsabilità” e sulla “serietà”.