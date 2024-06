Mongiana, Angilletta continua il percorso: i prossimi passi da compiere

La strada era in discesa perché avversari non ce n’erano. L’unica sfida era quella di portare alle urne il maggior numero di persone per rafforzare, dal punto di vista democratico, la prosecuzione del mandato. Francesco Angilletta stacca il tagliando e prepara la prosecuzione del lavoro avviato nel lustro scorso con la lista “Mongiana cangiante”. Aperto il confronto interno per la corsa alle preferenze: sotto questo aspetto Luigi Vallelonga si conferma leader, seguito a breve distanza da Fiorella Tripodi.

Molto soddisfatto per il risultato ottenuto, il primo cittadino è già attivo per la concretizzazione dei prossimi passi da compiere. Da vedere comunque il criterio che il sindaco adotterà per l’assegnazione dei posti in Giunta, senza escludere staffette in corso d’opera. L’Esecutivo, per come specificato nella campagna informativa dell’ultimo mese, punterà a perfezionare i risultati raggiunti con riferimento alla raccolta differenziata ed a valorizzare, anche in termini di presenze turistiche, la Fabbrica d’armi borbonica.

Se il punto centrale del programma amministrativo è legato alla storia ed all’archeologia industriale, notevole rilievo assumono anche gli interventi concernenti l’ambiente, le attività commerciali ed il funzionamento amministrativo. Di certo, non muterà l’approccio alla politica ed alla risoluzione dei problemi: Angilletta scommetterà ancora sulla collaborazione con i cittadini e con gli amministratori dei paesi vicini per affrontare i nodi legati allo stato dell’apparato infrastrutturale, alla difesa del diritto alla salute e al processo di spopolamento. “Responsabilità” e “serietà” continueranno ad essere le parole chiave. La strada da percorrere non è semplice, ma Angilletta intende proseguire in armonia con il territorio e con la sua gente.