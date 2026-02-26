Momento clou della stagione Domotek: Motta fa il punto della situazione

Momento clou della stagione. Abbiamo incontrato Tommaso Motta, giovane opposto della Domotek Volley Reggio Calabria, in un contesto di relax e aggregazione insieme ai compagni, alla vigilia di un rush finale che si preannuncia infuocato tra Coppa Del Monte ed ultime due partite di stagione regolare.



Motta ha innanzitutto fatto il punto sulla recente fatica contro Terni Volley Academy, una gara che ha messo a dura prova la squadra. “La partita contro Terni è stata molto impegnativa – racconta Motta –. Cinque set tiratissimi, ma ne siamo usciti vincitori, e questo è ciò che conta”.

Un successo che consente alla Domotek di mantenere il passo in un testa a testa avvincente con l’inseguitrice: “La BCC Tecbus Castellana Grotte ci sta dando davvero tanto filo da torcere. È un’avversaria determinata, ma noi continuiamo a fare il nostro cammino senza guardare troppo gli altri. Poi, a fine campionato, tireremo le somme”.

Ora l’attenzione si sposta sulla prossima, insidiosa trasferta sul campo di Gioia del Colle. Una sfida che Motta analizza con la giusta dose di rispetto e concentrazione. “La Joy Volley Gioia del Colle è un avversario molto forte, composto da individualità importanti. Sarà un match impegnativo, soprattutto perché si gioca fuori casa. Adattarsi a un palazzetto che non si conosce è sempre complicato”.

A rendere l’atmosfera ancora più calda ci penserà il pubblico: “Hanno un tifo incredibile, molto numeroso e che si fa sentire. Questo renderà la sfida ancora più difficile, ma siamo pronti ad affrontarla”.

Infine, una battuta sul suo inserimento in squadra. Arrivato da poco, Tommaso sembra già perfettamente integrato nel gruppo: “I compagni mi hanno accolto alla grande e mi sento parte di questa famiglia. L’ambiente è fantastico e questo aiuta a dare il massimo in campo”.