Molinaro (Lega) non è tranquillo: “Bisogna essere pronti per tutti quelli che arriveranno dal 3 giugno”

Il consigliere regionale della Lega, Pietro Molinaro, interviene sulla fase 2 ed indica “l’obiettivo del ‘contagio zero’ per la ‘Calabria Sicura’, capace di promuovere la ripartenza delle attività economiche e sociali.

“Il Ministero della Salute, mediante l’attività di monitoraggio con la valutazione degli indicatori regionali – dice Molinaro-, ha classificato il rischio sanitario settimanale in Calabria ‘basso’. I dati complessivi, fino ad oggi, ci confermano una buona gestione sanitaria nel contrasto alla pandemia ma occorrono cautela e comportamenti virtuosi per evitare il rischio contagi e focolai. Ai corregionali già prenotati per il rientro e a quelli arrivati e in quarantena, circa 6000, va fatto il tampone rinofaringeo, e bisogna essere pronti per tutti quelli che arriveranno dal 3 giugno in poi”.

“La difficilissima ripresa economica in Calabria – asserisce il consigliere regionale – non può correre il rischio di ‘fermi’ ulteriori per inefficienze nel sistema sanitario di prevenzione. Non basta riaprire le attività commerciali perché tutto torni come prima, contano molto i nostri comportamenti”.

Aggiunge Molinaro: “Le sollecitazioni dei medici infettivologi sul potenziamento delle capacità di screening e diagnostiche (tamponi e test sierologici) vanno messe in pratica dal Commissario Straordinario Nazionale e dall’Unità di Crisi Regionale. Questo occorre per garantire sicurezza e competitività alla Calabria che riparte. Ci stiamo giocando una ‘fiche’ importante sulla ruota dello sviluppo. dell’occupazione, del reddito e dei consumi, anche perché, se riparte l’offerta, deve consolidarsi la domanda”.