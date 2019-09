Molesta i cittadini e sferra calci ai poliziotti: arrestato un nigeriano

Nella mattinata di ieri, personale della Squadra Volante ha tratto in arresto per i reati di “violenza e resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale”, “lesioni personali volontarie”, un cittadino extracomunitario nigeriano di 33 anni.

Nella fattispecie, la locale Sala Operativa, su richiesta di aiuto pervenuta sul numero d’emergenza 113, ha inviato gli equipaggi della Squadra Volante in piazza Pitagora, a Crotone, per una persona che molestava e infastidiva i cittadini.

Il personale intervenuto ha constatato la presenza di un cittadino extracomunitario, successivamente identificato per il suddetto cittadino extracomunitario il quale infastidiva i passanti urlando, gesticolando e chiedendo loro del denaro.

Il cittadino extracomunitario, alla vista del personale della Squadra Volante, si è scagliato contro sferrando calci e gomitate verso gli operatori che, sono riusciti a bloccarlo, dopo non poche difficoltà.

Nel bloccare il predetto cittadino extracomunitario uno degli operatori ha riportato un trauma contusivo distorsivo al polso ed all’avambraccio sinistro, successivamente giudicato guaribile, dai sanitari del locale ospedale civile, in 5 giorni.

Dopo le formalità di rito, l’extracomunitario è stato posto al regime degli arresti presso le celle di sicurezza.

Nella stessa giornata, personale della Squadra Volante ha tratto in arresto, per il reato di “furto aggravato”, un crotonese di 51 anni.

In particolare, nella scorsa serata, personale della Squadra Volante è intervenuto in corso Mazzini, angolo con via Napoli, presso un cantiere edile recintato per la presenza di una persona sospetta.

Gli operatori appena giunti sul posto hanno notato un uomo, che alla loro vista cercava di dileguarsi mentre imbracciava dei cavi, per impianti termoidraulici, in rame.

Dopo le formalità di rito, il predetto è stato posto al regime degli arresti domiciliari.